أطلقت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، حملات للتفتيش على العائمات والمراكب النيلية، للتأكد من توافر وسائل الأمان، وسلامة تراخيص التشغيل، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر.

شرطة المسطحات تشن حملات لتأمين مجرى نهر النيل وفحص المراكب والعائمات خلال أيام عيد الفطر

كما تعمل الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، على رصد مخالفات المراكب النيلية سواء فيما يخص الأعداد المقررة لمستقلي المراكب والتأكد من وجود سترات النجاة بها واتباع تعليمات السلامة للحفاظ على الأرواح أو ارتكابها أي تجاوزات أخرى، والتي قد تؤدي إلى سحب التراخيص من المراكب.

شرطة المسطحات تشن حملات لتأمين مجرى نهر النيل وفحص المراكب والعائمات

ويأتى ذلك حرصًا على سلامة المواطنين خلال الاحتفالات ومنع حدوث أي كوارث، وتستمر هذه الحملات والتواجد الأمني حتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

كما تدفع شرطة المسطحات المائية بعدد من اللانشات لتأمين مجرى نهر النيل، أثناء احتفالات المواطنين، والتدخل فور تلقي بلاغات الغرق.

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