وفاة زوجة الراحل محمود الجوهري، وهذا موعد صلاة الجنازة

أعلن أحمد الجوهري نجل أسطورة الكرة المصرية الجنرال الراحل محمود الجوهري وفاة والدته اليوم الاثنين.

وفاة زوجة محمود الجوهري

وكتب أحمد الجوهري عبر صفحته علي فيس بوك: "أمي حبيبتي عند ربنا في الجنة إن شاء الله

السيدة/ سامية أحمد أنور سلام، حرم الكابتن محمود الجوهري".

موعد صلاة الجنازة علي زوجة الجوهري

وواصل: "صلاة الجنازة يوم الاثنين الموافق ٣١ من مارس عقب صلاة العصر بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس والدفن بمقابر العائلة بمقابر الإمام الشافعي".

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