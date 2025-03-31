التموين: المجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها أول أيام عيد الفطر

فتحت المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركات وزارة التموين والتجارة الداخلية أبوابها أمام المواطنين، لتقديم خدماتها وتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

وأكدت وزارة التموين أن المجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر، حيث تم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، إلى جانب السلع الأساسية مثل السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، لضمان عدم حدوث أي نقص في الأسواق.

كما تطرح المجمعات الاستهلاكية كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 30%.

وفي هذا السياق، شددت وزارة التموين على أهمية متابعة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في جميع المحافظات، حيث تم تفعيل غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة لمتابعة عمل المجمعات خلال أيام العيد، والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في جميع الفروع.

كما تم توجيه الأجهزة الرقابية بتكثيف حملاتها لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بها.

وفي إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، أكدت وزارة التموين استمرار صرف السلع التموينية ومنحة الدعم الإضافي خلال أيام العيد، وذلك عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تأخير.

كما أوضحت الوزارة أن 50% من مخازن الجملة ستظل تعمل خلال العيد، لضمان إمداد المنافذ التموينية بالسلع أولًا بأول.

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