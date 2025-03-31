المرور يدفع بسيارات الإغاثة على الطرق السريعة والصحراوية خلال أيام عيد الفطر المبارك

دفعت الإدارة العامة للمرور تنسيقا مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، بسيارات الإغاثة العاجلة على الطرق السريعة والصحراوية خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ لتقديم المساعدة للمواطنين فى حالات الطوارئ، وتفعيل الخط الساخن لتلقي البلاغات والاستغاثات.

المرور يدفع بسيارات الإغاثة على الطرق السريعة والصحراوية خلال أيام العيد

وكان اللواء محمود وزير الداخلية، وجه بالدفع بسيارات إغاثة مرورية على الطرق السريعة لمساعدة المواطنين فى حالات الطوارئ والاستغاثة فى إطار مفهوم الرسالة الأمنية الرشيدة.

كما شدد وزير الداخلية على تعزيز الأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة ونقاط التفتيش، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.



وأشار وزير الداخلية إلى أهمية تكثيف الحملات المرورية وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية والربط الكامل بغرف العمليات.

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