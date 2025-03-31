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رياضة

ليفاندوفسكي يتحدث عن المنافسة مع محمد صلاح

ليفاندوفسكي، فيتو
ليفاندوفسكي، فيتو

أبدى النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، سعادته بقيادة برشلونة للفوز (4-1) على ضيفه جيرونا، ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا، في ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

ليفاندوفسكي 

وقال ليفاندوفسكي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "سيطرنا على المباراة في الشوط الأول، لكننا افتقدنا التسجيل".

وتابع: "في الشوط الثاني، ربما كنا أكثر هجومية.. في بعض الأحيان، من المهم التحلي بالصبر وامتلاك خطة واضحة".


وحول استمراريته في تسجيل الأهداف، رغم تقدمه في العمر (36 عامًا)، أجاب: "أعلم أن الكثير من الناس تحدثوا عن عمري، لكني كنت أعمل منذ أن كنت في الـ21 أو الـ22 من عمري، حتى أتمكن من اللعب لسنوات أطول في القمة".

وأردف: "إذا نظرنا إلى الأرقام، فلا يوجد فارق بين ما كنت أقدمه قبل سنوات، وما أقدمه الآن، لكن الأهم هو الفريق.. إذا كنا مركزين كما فعلنا اليوم، سنكون خطيرين وسنستمتع بكرة القدم، في هذه المرحلة الأخيرة من الموسم".

وعن صراعه على الحذاء الذهبي مع محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي سجل 27 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم، حتى الآن، قال ليفاندوفسكي، صاحب الـ25 هدفًا في الليجا: "بالنسبة لي، الأهم هو مساعدة الفريق".

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