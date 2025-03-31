نشاط السيسي في أول أيام عيد الفطر.. يؤدي الصلاة بمسجد المشير.. يحضر احتفالية بمركز المنارة.. يكرم عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.. ويلتقط الصور التذكارية مع الأطفال

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمشاركة كبار رجال الدولة، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

السيسي يحضر احتفالية عيد الفطر المبارك

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي حضر عقب ذلك إحتفالية عيد الفطر المبارك التي نُظمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة، حيث استُهلت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "ذكريات العيد"، تلاه تقديم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية أغاني العيد، كما شهدت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة من عدد من الفنانين.

السيسي يكرم عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس كرم خلال الاحتفالية عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، كما حرص على إلتقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في منطقة الألعاب المفتوحة ومشاركتهم الفرحة بقدوم عيد الفطر.

السيسي يهنىء الشعب المصري بعيد الفطر

وهنأ الرئيس السيسي الشعب المصري بعيد الفطر قائلا: أتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر ويجعلها دائما وأبدًا في تقدم وازدهار وأمن واستقرار..كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد للجميع.

السيسي يتبادل التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية

كما تبادل الرئيس السيسي التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية، عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة داعيا الله العلي القدير أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال ومتمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا ينعمون فيه بموفور الصحة والسعادة ولجميع شعوب الأمة الإسلامية المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

وتلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعبين الشقيقين الأمن والاستقرار.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن سلطان عمان وجه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعبًا بكل التوفيق والازدهار.

وتلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقد أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للشعب والقيادة الأردنية الشقيقة بأن يعيد الله عز وجل عليهم هذه الأيام المباركة بكل الخير والتقدم، ومن جانبه ثمن العاهل الأردني العلاقة الوثيقة بين البلدين متمنيا لمصر رئيسًا وشعبًا دوام العزة والأمن.

كما تلقى الرئيس السيسي إتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الرئيس التركي عن خالص تمنياته لمصر قيادة وشعبًا بدوام الإستقرار والتقدم. ومن ناحيته، أعرب الرئيس عن خالص تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على البلدين، وعلى الأمة الإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن ملك البحرين قدم التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وهو ما ثمنه الرئيس، حيث تمنى الرئيس لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبًا كل التقدم والرخاء، داعيًا الله عز وجل أن يديم على الشعبين الشقيقين الأمن والإستقرار

كما تلقى الرئيس السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الباكستاني وجه التهنئة للرئيس وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمة الإسلامية باليُمن والبركات.

ومن جانبه، ثمن الرئيس اللفتة الكريمة، مهنئًا رئيس الوزراء الباكستاني والشعب الباكستاني الشقيق بهذه المناسبة المباركة، ومتمنيًا أن يديم الله سبحانه وتعالى على الشعبين الشقيقين الأمن والإستقرار.

أضاف السفير محمد الشناوي أن رئيس وزراء باكستان قد أعرب خلال الاتصال عن تقديره وإعجابه بالنجاح الذي حققته مصر في القضاء على مرض الإلتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، مشيرًا إلى رغبته في استفادة باكستان من الخبرة المصرية الرائدة وتجربتها المتميزة في هذا المجال، وهو الأمر الذي رحب به الرئيس السيسي، حيث تم الإتفاق في هذا الصدد على تواصل الجانبين لبدء التعاون في هذا المجال.

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