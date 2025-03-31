السيسي يكرم عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة في حفل عيد الفطر

كرم الرئيس السيسي عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وذلك خلال إحتفالية عيد الفطر المبارك التي نُظمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمشاركة كبار رجال الدولة، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس



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