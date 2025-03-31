ديربي لندن، موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ديربي لندن، يستضيف تشيلسي نظيره توتنهام هوتسبير يوم الخميس المقبل في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة تشيلسي ضد توتنهام على ملعب “ستامفورد بريدج” في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من البريميرليج.

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز هو يوم الخميس، 3 أبريل 2025، على ملعب “ستامفورد بريدج” في لندن.

وتنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد توتنهام في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي



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وكانت مباراة الذهاب بين توتنهام وتشيلسي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز شهدت فوز تشيلسي على مضيفه توتنهام هوتسبر بنتيجة 4-3.

وافتتح توتنهام التسجيل مبكرًا عبر دومينيك سولانكي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف ديجان كولوسيفسكي الهدف الثاني في الدقيقة الحادية عشرة، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة. لكن تشيلسي عاد سريعًا إلى أجواء اللقاء بهدف جادون سانشو في الدقيقة السابعة عشرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام 2-1.

وفي الشوط الثاني، قلب تشيلسي الطاولة على السبيرز، حيث سجل كول بالمر هدفين متتاليين في الدقيقتين 61 و73، وأضاف إنزو فرنانديز هدفًا آخر في الدقيقة 84، قبل أن يقلّص هيونج مين سون الفارق في الدقيقة 90+6، لتنتهي المباراة بفوز “البلوز” بنتيجة 4-3 في واحدة من أكثر المواجهات إثارة في الموسم.

وخاض “البلوز” 29 مباراة حتى الآن، حقق خلالها 14 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات، فيما تلقى 8 هزائم، ليجمع 49 نقطة حتى هذه اللحظة في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، يسعى توتنهام هوتسبر لتحقيق انتصار مهم بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات، وتعادل في 4 مباريات، بينما خسر 15 لقاءً.

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