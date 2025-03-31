كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة عدد من الشقق السكنية بأحد العقارات بمنطقة حدائق أكتوبر.

سقوط لص شقق حدائق أكتوبر

عقب تداول فيديو، سقوط لص شقق حدائق أكتوبر، فيتو



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة عدد من الشقق السكنية بأحد العقارات بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال حارس العقار أفاد بأن الشقق تحت الإنشاء، واكتشافه سرقة بعض الأسلاك الكهربائية من داخل الشقق، وأنه لم يقم بالإبلاغ.

وبإجراء التحريات تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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