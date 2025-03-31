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اقتصاد

خطوات استعادة الأموال بعد تحويلها خطأ على محفظة إلكترونية من انستاباي

انستاباي
انستاباي

يبحث الملايين عن خطوات استعادة الأموال في حالة تحويلها خطأ علي محفظة إلكترونية لآخرين من خلال تطبيق انستاباي.

وحدد تطبيق انستاباي عدد من الخطوات لاستعادة الأموال المحولة بالخطأ علي المحفظة الالكترونية.

تحويل المبلغ بالخطأ على محفظة إلكترونية

وفي حالة تحويل مبلغ مالي على محفظة إلكترونية من خلال انستاباي بالخطأ يجب مراجعة شركة الاتصال الصادر عنها المحفظة الإلكترونية وفي حالة عدم وجود محفظة إلكترونية مسجلة بالرقم المحمول المحول إليه المبلغ سوف يتم رد المبلغ إلى حسابك خلال عدة أيام.

وفي حالة أن الرقم المحمول إليه المبلغ المالي مسجل عليه محفظة إلكترونية فيجب التواصل معه لاسترداد الأموال، وإذا رفض إعادتها يجب اتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق إبلاغ في مباحث الانترنت وتقديم الأدلة التي تثبت التحويل كما ذكرنا أعلاه.

ويتساءل الملايين ماذا يعني IPA في تطبيق إنستاباي المستخدم في السوق المصرفي حاليًّا.

وكشف مسؤولو تطبيق إنستاباي أن عنوان الدفع اللحظي و/أو IPA”: هو عنوان مرجعي يحدده المستخدم ويمثل كل حساب مسجل على InstaPay ويكون عبارة عن اسم يختاره المستخدم “@instapay” مثل “Name@instapay”، ويتم استخدم عنوان الدفع اللحظى في تبادل المعاملات المالية.

وفي سياق متصل أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًّا للمعاملة الواحدة. كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية. 

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت الشبكة التزام "إنستاباي" بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات عبر التطبيق قبل تنفيذها.

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