بـ10 جنيهات، زحام على باعة البلالين بعد أداء صلاة عيد الفطر بمطروح (صور)

انتشر باعة البالونات وألعاب الأطفال بمحيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة مرسى مطروح، وذلك بعد أداء صلاة العيد، وسط حالة من الفرحة بينهم.

انتشار باعة البالونات بعد صلاة العيد بمطروح

ورصدت “فيتو” زحام الأهالي على باعة البالونات وألعاب الأطفال بمحيط الساحات للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك لشراء الألعاب لأطفالهم، كما قام بعض الشباب بإطلاق البالونات في السماء لإضفاء مشاهد الفرحة على الأهالي بعد الصلاة.



وقال هاني أحد باعة البالونات بمدينة مرسى مطروح، إنه تتراوح أسعار بالونات عيد الفطر المبارك، بين 5 جنيه لسعر الوحدة إلى 10 جنيهات حسب الحجم، وبالونات الأشكال تأتي بسعر 30 جنيها لبالونة السمكة و35 جنيها لبالونة ميكي ماوس.

رفع درجة الاستعداد القصوى لعيد الفطر بمطروح

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعلن رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة لاستقبال عيد الفطر المبارك وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة يوميًا بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها مع تكثيف الخدمات وتزويدها بعدد كاف من العمالة الفنية المدربة خلال عطلة العيد مثل (المستشفيات - الإسعاف - المرافق - المرور - الدفاع المدني والحريق - التموين -الشئون الصحية - الشئون الاجتماعية - شركة الكهرباء - مياه الشرب والصرف الصحى).

ووجه محافظ مطروح بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين خلال تلك الفترة، والاطمئنان على توافر الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية والوقود خاصة توفير البوتاجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير أو نقص وحل أي مشاكل أولا بأول،والمتابعة ومنع أي تجاوزات بالتنسيق بين مديرية التموين بمطروح مع مباحث التموين والجهات المعنية، وموافاة غرفة عمليات المحافظة ببيان يومى بالرصيد من السلع الاساسية والاستراتيجية.

وشدد محافظ مطروح على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر الأطقم الطبية بتخصصاتها المختلفة خاصة خلال الطوارئ والأزمات، مع حسن التعامل مع المرضى وذويهم، ومتابعة أعمال النوبتجيات للأطباء والتمريض، والصيدلة، مع رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف والمراجعة والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة وكميات الدم بفصائله المختلفة بالتنسيق مع بنك الدم بمطروح لمواجهة أي طوارئ وتكثيف حملات التفتيش من الطب الوقائي للاطمئنان على الأغذية المعروضة، مع الجاهزية لتلقي بلاغ أي طوارئ والتعامل الفورى معه.

وأشار محافظ مطروح إلى استعدادات مديرية أوقاف مطروح بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية، وتخصيص عدد 28 ساحة لصلاة العيد على مستوى مراكز وقرى المحافظة وتأمينها بالاضافة للمساجد الكبرى بالمحافظة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى فتح الحدائق والمتنزهات والأماكن الأثرية والسياحية لاستقبال المواطنين خلال فترة أجازة العيد.

تجهيزات عيد الفطر بمطروح

كما أكد شعيب على تشكيل غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات الكهرباء لمواجهة أى مشاكل طارئة والعمل على حل مشاكل المواطنين بشكل دوري، والتأكيد على انتظام واستقرار التيار الكهربائي بالمحافظة، خاصة في المرافق الحيوية التي تؤدى خدمات للمواطنين.

ووجه محافظ مطروح بتشكيل غرفة عمليات بمواقع المحطات الرئيسية لتلقى شكاوى المواطنين ومواجهة أي مشاكل طارئة والعمل على الحل الفورى لها،والتأكد من توافر مياه الشرب للمواطنين مع الإطمئنان على توافرها بالمخابز والمرافق العامة، مع قيام غرفة عمليات ديوان عام المحافظة ومركز السيطرة وكذا غرف عمليات الوحدات المحلية للمراكز والمدن وجميع مديريات الخدمات بعمل نوبتجيات على مدار الـ ٢٤ ساعة خلال فترة إجازة العيد لتلقى أية بلاغات وكذا شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا والتنسيق مع الجهات المختلفة.

غرفة عمليات لحل المشاكل الطارئة

وكذلك تشكيل غرفة عمليات بالوحدات المحلية لمواجهة أية مشاكل طارئة على أن يتم الإعلان أرقام تليفونات تلك الغرف في أماكن واضحة وتكثيف المرور على الأسواق خاصة في مجال النظافة العامة ورفع المخلفات بصفة دورية والتنسيق مع شرطة المرافق في تنظيم حركة البيع والشراء والباعة الجائلين وإخلاء الأرصفة لتحقيق السيولة المرورية والتصدى لأى مظاهر التعدى بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة في المهد.

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