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رياضة

كولر والشناوي يتحدثان عن مباراة الهلال في مؤتمر صحفي اليوم

كولر ومحمد الشناوي
كولر ومحمد الشناوي

دوري أبطال أفريقيا، يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمر صحفي اليوم الاثنين للحديث عن مباراة الهلال السوداني المرتقبة غدا وذلك وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”. 

ويسمح النادي الأهلي اليوم لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه الختامي، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا وذلك وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”. 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال غدا الثلاثاء ، على ستاد القاهرة الدولي، بينما  تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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كولر الأهلي محمد الشناوي

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