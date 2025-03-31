موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت مصر، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب قاري جديد، بعد الفوز بآخر بطولتين، على أمل التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، خصوصًا أنه فشل في هذا الأمر 3 مرات من قبل.

وتأهل الأهلي كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بينما جاء الهلال في صدارة المجموعة الأولى بالرصيد ذاته.

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