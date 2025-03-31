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محافظات

البلد كلها بتصلي على كورنيش النيل بطنطا، شاهد فرحة أهالي الغربية بعيد الفطر (بث مباشر)

صلاة عيد الفطر، فيتو
صلاة عيد الفطر، فيتو

أدى الآلاف من المواطنين في محافظة الغربية صلاة عيد الفطر بساحات كورنيش النيل، وسط حالة من الفرحة والبهجة.

 

صلاة عيد الفطر المبارك في الغربية

وكانت المساجد قد تزينت والساحات فرشت بالكامل لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد وسط توافد الأطفال بملابس العيد والبالونات الملونة. 

طقس عيد الفطر المبارك في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى السواحل الشرقية.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:19

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