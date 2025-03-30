الأحد 30 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس أول أيام عيد الفطر، تحذير من ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ،حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3متر

 

حالة الطقس غدا الاثنين 31-3-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الفطر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الفطر المبارك

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى السواحل الشرقية


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:19

 

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