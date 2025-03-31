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محافظات

آلاف المواطنين يفترشون الأرض لصلاة عيد الفطر في 166 ساحة بالفيوم (صور)

صلاة العيد، فيتو
صلاة العيد، فيتو

يتوافد المصلون في الفيوم بالآلاف لأداء صلاة العيد في 166 ساحة، بالإضافة إلى المساجد الكبيرة، التي تقام بها صلاة الجمعة، لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446 هـ / 2025م، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وقد افترش المصلون الشوارع المحيطة بمسجد مبارك بسنورس.

تعيين خطباء لكل الساحات

وكانت مديرية الأوقاف  بالفيوم قد جهزت الساحات والمساجد الكبيرة التى تؤدى بها صلاة الجمعة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، كما أعدت كشوفًا بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لكل ساحة ومسجد، وقد تم تجهيز جميع الساحات تحت إشراف مديرية الأوقاف، وبالتنسيق مع مسئولي مديرية الأمن، ومجالس المدن، والوحدات المحلية.

 تجهيز الساحات لآداء صلاة عيد الفطر المبارك

وقد تم تجهيز  الساحات منذ يوم 27 من شهر رمضان لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، موزعة بواقع  10 ساحات ببندر الفيوم، و41 ساحة بمركز الفيوم، و40 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و27 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و24 ساحة بمدينة ومركز طامية، و12 ساحة بمركز ومدينة يوسف الصديق، ومثلها بمركز ومدينة أبشواي.

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