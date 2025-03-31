الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك، على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية ووسط سيناء تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على غرب البلاد.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس أول أيام عيد الفطر، تحذير من ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى السواحل الشرقية.
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:19

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة اليوم حالة الطقس اليوم الاثنين حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الفطر المبارك

درجات الحرارة أول أيام عيد الفطر المبارك في القاهرة والمحافظات

الأرصاد: أمطار على هذه المناطق أول أيام عيد الفطر

حالة الطقس أول أيام عيد الفطر، تحذير من ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط

الأكثر قراءة

اختلاط النساء بالرجال، شاهد صلاة عيد الفطر 2025 في ساحة مصطفى محمود (فيديو وصور)

سامح حسين وعبد الستار صبري الأبرز، نجوم الفن والرياضة يشاركون أبناء الشهداء فرحة العيد بحضور السيسي

الشرع يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الأموي بدمشق (فيديو)

سقوط سكرتير عام محافظة الدقهلية داخل مسجد النصر بالمنصورة بعد صلاة العيد ونقله إلى المستشفى

عيدية رومانسية، خطيب يفاجئ خطيبته "ببوكيه فلوس" في صلاة عيد الفطر 2025 (صور)

أول مدينة تصلي صلاة عيد الفطر المبارك 2025

أخبار مصر: احتفالات المصريين بعيد الفطر، وفاة سكرتير عام محافظة القليوبية داخل المسجد بشكل مفاجئ، صدمة جديدة للزمالك وبيراميدز

وفاة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بعد فشل محاولات إسعافه

منوعات

المزيد

ملاهي شوارع المعادي تجذب الأطفال في أول أيام عيد الفطر (صور )

فرحة أول أيام عيد الفطر المبارك تسيطر على شوارع مصر (صور)

قصات شعر غريبة، أطفال يلفتون الأنظار في أول أيام عيد الفطر(صور)

بينهم أفراد فى القوات المسلحة، سرقة بيانات 42 مليون عميل في بنك إيراني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في أول أيام عيد الفطر

هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تضرب طقس أول أيام عيد الفطر

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق يسجل 140 ألف جنيه للطن

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية