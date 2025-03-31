الإثنين 31 مارس 2025
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أخبار مصر

العظمى بالقاهرة تسجل 30، درجات الحرارة أول أيام عيد الفطر المبارك فى مصر

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة  اليوم الإثنين بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، ليسود  طقس حار على أغلب الانحاء وعلى السواحل الشرقية والجنوب،معتدلا ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس أول أيام عيد الفطر، تحذير من ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد

 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   18  ودرجة الحرارة العظمى 30

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  29

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13  و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  31

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  14 ودرجة الحرارة العظمى 31

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 16  ودرجة الحرارة العظمى:  31

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 19  ودرجة الحرارة العظمى 36
 

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