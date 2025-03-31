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رياضة

موعد مباراة الفراعنة والأولاد في أمم إفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، اليوم الإثنين، مواجهة صعبة، عندما يواجه نظيره جنوب أفريقيا في الجولة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا للناشئين، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 30 مارس الجاري إلى 19 أبريل المقبل.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب افريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

موعد مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره جنوب إفريقيا مساء اليوم الإثنين 31 مارس الجاري.

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في تمام الثامنة مساء بتوقيت المغرب العاشرة بتوقيت مصر، وتنقلها القناة الرياضية المغربية على الهواء مباشرة كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

المران الأخير لمنتخب مصر قبل مباراة الليلة، فيتو
المران الأخير لمنتخب مصر قبل مباراة الليلة، فيتو

26 لاعبًا في قائمة منتخب الناشئين بأمم إفريقيا

واختار أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب وضمت القائمة 26 لاعبًا هم:

عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبد الكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر عبد العزيز - عبد العزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب - باسل مدحت - يوسف وجيه - محمود شاكر.

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