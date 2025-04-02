خبراء يطالبون البترول بإعلان قيمة إنتاج الاكتشافات البترولية والغازية الجديدة

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز يأتي على رأس أولويات الوزارة باعتباره أولوية قصوى في هذه المرحلة للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التي تمثل قوة دافعة لتنمية الموارد البترولية وزيادة دوران عجلة الإنتاج.

كما أكد أن هذه المرحلة تستوجب العمل التكاملي بروح الفريق لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على الأولويات من المشروعات التي تخدم زيادة الإنتاج بشكل مباشر.

وازدادت تصريحات قطاع البترول في الآونة الأخيرة عن مجموعة من الاكتشافات البترولية في عدة مناطق منها البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وذلك دون إعلان حجم الإنتاج الحقيقي.

ومن جانبه طالب الخبير البترولي مدحت يوسف - نائب رئيس هيئة البترول الأسبق (لفيتو)، وزارة البترول بإعلان حجم الإنتاج الحقيقي لهذه الاكتشافات وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات دون الإفصاح عن قيمة الإنتاج الحقيقة خوفًا من التشكيك في صحة هذه البيانات.

وأيد هذا الرأي المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي، وقال إن الاكتشافات البترولية والغازية الجديدة والإعلان عن كشوف غازية مستقبلية خطوة قوية لكن ينقصها التوثيق بالأرقام عن حجم الإنتاج الحالي من الزيت الخام والمتكثفات من ناحية ومن الغاز الطبيعي.

وطالب الخبير البترولي، وزير البترول بإعلان بروفايل الإنتاج للفترة القادمة والكميات المستوردة من نفط وغاز طبيعي الذي ارتفع مؤخرًا لمستويات أثرت سلبًا في مناحي الاقتصاد القومي المصري.

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