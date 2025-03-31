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أخبار مصر

معاون وزير الأوقاف يكشف كواليس حملة "رمضانك أجمل" بعد نجاحها في التوعية بالصفات الحميدة

الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود الجلاد، فيتو

تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أطلقت وزارة الأوقاف حملة "رمضانك أجمل" طوال شهر رمضان المبارك.

 

معاون وزير الأوقاف يكشف كواليس حملة رمضانك أجمل

ومن جانب أوضح الكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف لشؤون الإعلام أن الحملة تناولت العديد من القضايا الأسرية والمجتمعية، وسلطت الضوء على القيم الإيجابية التي تعزز روح التسامح والتراحم بين الناس، من خلال بوستات وريلزات ووسائل نشر متنوعة.

وأضاف “الجلاد” في تصريحات له أن الحملة تطرقت أيضًا إلى عدد من الظواهر السلبية التي تحتاج إلى معالجة مجتمعية واعية، ومنها المقالب غير اللائقة، والاستخدام غير المسؤول للألعاب النارية، وانتشار المحتوى الهابط على وسائل التواصل الاجتماعي، والتنمر، والتحرش، والإدمان، والتهاون في صلة الرحم، وعقوق الوالدين، والتعدي على المال العام، والتقصير في حفظ الأمانات، والتمييز بين الأبناء، وغيرها من السلوكيات التي تؤثر سلبًا على تماسك المجتمع وقيمه الأصيلة.

الكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام
الكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف لشؤون الإعلام، فيتو

وأكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الإعلام أن الحملة حظيت بتفاعل واسع من رواد منصات التواصل الاجتماعي؛ لافتًا إلى أن هذا يؤكد أن الإنسان المصري يبحث دائمًا عن كل ما هو نافع ومفيد، وكلما خاطبته بأسلوبه وقدّمت له ما يلامس اهتماماته، تابعك بشغف وانتظر المزيد، حتى نعود إلى التمسك بكل الصفات الحميدة التي ترسّخ مبادئ الأخلاق والقيم الراقية.

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