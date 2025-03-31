مواعيد مباريات اليوم الإثنين 31 - 3- 2025 والقنوات الناقلة
يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة في الدوري الإسباني والإيطالي.
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
- سيلتا فيجو × لاس بالماس: 21:00 - قناة beIN Sports HD 3.
الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
- هيلاس فيرونا × بارما: 6:30 مساء- قناة AD SPORTS Premium 1.
- لاتسيو × تورينو: 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1.
الدوري التركي الممتاز
- إيوبسبور × إسطنبول باشاك شهير - 7 مساء.
مواعيد مباريات كأس إفريقيا للناشئين
تنزانيا × زامبيا – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6.
بوركينا فاسو × الكاميرون – الساعة 7 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
جنوب إفريقيا × مصر – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6.
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