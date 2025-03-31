الإثنين 31 مارس 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 31 - 3- 2025 والقنوات الناقلة

لاتسيو وتورينو، فيتو
لاتسيو وتورينو، فيتو

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة في الدوري الإسباني والإيطالي.

 

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

- سيلتا فيجو × لاس بالماس: 21:00 - قناة beIN Sports HD 3.

 

الدوري الإيطالي الدرجة الأولى

- هيلاس فيرونا × بارما: 6:30 مساء- قناة AD SPORTS Premium 1.
- لاتسيو × تورينو: 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1.

 

الدوري التركي الممتاز

- إيوبسبور × إسطنبول باشاك شهير - 7 مساء.

 

مواعيد مباريات كأس إفريقيا للناشئين 

تنزانيا × زامبيا – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6.        

بوركينا فاسو × الكاميرون – الساعة 7 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.        

جنوب إفريقيا × مصر – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6.

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