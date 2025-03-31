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سياسة

ذكرى مولد أحمد عرابي، الفلاح الذي تحدى الخديوي وهز عرش أسرة محمد علي

أحمد عرابي، فيتو
أحمد عرابي، فيتو

في مثل هذا اليوم من عام 1841، ولد أحمد عرابي، الزعيم الذي قاد واحدة من أبرز حركات التمرد ضد الحكم الأجنبي والتسلط الداخلي في التاريخ المصري الحديث.

ولد عرابي في قرية هرية رزنة بالشرقية لأسرة ريفية بسيطة، لكنه شق طريقه ليصبح أول فلاح مصري يقف بزيه العسكري أمام الخديوي، ليقول كلمته الخالدة: "لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا".

 

طريق عرابي إلى التمرد على الخديوي توفيق 

التحق عرابي بالجيش في زمن كانت المناصب العليا حكرًا على الأتراك والشراكسة، لكنه استطاع كسر هذه القاعدة بعد ترقيه حتى وصل إلى رتبة أميرالاي (عقيد) ومع تزايد الظلم ضد الضباط المصريين، وارتفاع نفوذ الأجانب في إدارة البلاد، قاد عرابي وزملاؤه ثورة في عام 1881، مطالبين بحقوق المصريين في العيش الكريم. 

وجاءت اللحظة الفارقة في 9 سبتمبر 1881، عندما وقف عرابي وجنوده في قصر عابدين أمام الخديوي توفيق، مطالبًا بإصلاحات سياسية وعسكرية، في مشهد لم يكن مألوفًا في تاريخ مصر الحديثة، وكان الخديوي يظن أن المواجهة محسومة، لكن عرابي فاجأه بشجاعته وكلماته التي تحولت إلى شعار وطني لسنوات طويلة.

 

هزيمة عرابي وكواليس النفي خارج البلاد 

رغم الزخم الشعبي والسياسي، واجهت الثورة تحديات كبرى، أبرزها التدخل البريطاني المباشر الذي انتهى بهزيمة عرابي في معركة التل الكبير عام 1882، واعتقاله ونفيه إلى سريلانكا (سيلان وقتها)، حيث عاش أكثر من 19 عامًا قبل أن يُسمح له بالعودة إلى مصر عام 1901.

وظل أحمد عرابي رمزًا للمقاومة الوطنية، رغم اختلاف التقييمات التاريخية لحركته، فالبعض يرى أن تمرده كان البداية الحقيقية لحركة التحرر الوطني، بينما يعتقد آخرون أن قلة الخبرة السياسية والعسكرية أدت إلى سقوطه، لكن المؤكد أن وقفته أمام القصر غيرت وعي المصريين، ومهدت الطريق لحركات التحرر اللاحقة.

لكن الحقيقة الواضحة، أن اليوم وبعد أكثر من 180 عامًا على ميلاد هذا الزعيم الكبير، يبقى أحمد عرابي جزءًا من ذاكرة مصر الوطنية، ولن ينسى له التاريخ أنه أول من رفع رأسه في وجه السلطة بالعصر الحديث، مدشنًا طريقًا طويلًا نحو الاستقلال.

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