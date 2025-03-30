محافظ الدقهلية يؤكد جاهزية المتنزهات والحدائق العامة بالدقهلية للعيد

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة خاصة في مدينة المنصورة، التي تستعد لاستقبال الزوار من كافة المراكز والمدن متمنيا قضاء عيد سعيد للجميع.

جاهزية المتنزهات والحدائق العامة و553 ساحة

وأوضح محافظ الدقهلية أن 553 ساحة جاهزة لاستقبال أهالي الدقهلية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مهنئًا أبناء المحافظة بحلول عيد الفطر الكريم، وداعيًا المولى عز وجل أن يجعل أيامنا كلها أعياد، وأن يوفقنا إلى طريق السداد والبذل والإخلاص في العمل وتحقيق مصالح المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية جاهزية المتنزهات والحدائق العامة بجميع المدن، واستعداد حدائق شجرة الدر والأندلس والأسرة والطفل المزودة بالألعاب الترفيهية، لاستقبال الزوار، فضلًا عن الحدائق المفتوحة بشوارع قناة السويس والجيش والجمهورية والملاهي المتنقلة لاستقبال الزوار والأطفال، والتأكد من نظافة وسلامة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كذلك جاهزية مدينة جمصه لاستقبال الزوار وتوفير سبل الراحة والدعم اللازم لهم، وفي جميع مراكز ومدن المحافظة.

توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة

كما أكد محافظ الدقهلية أن توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، لأي محاولات للتعدي بالبناء على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة أو داخل الحيز العمراني دون الحصول على التراخيص اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.

وأضاف محافظ الدقهلية أن منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة واللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة تعمل خلال أيام العيد، ولجان تفتيش التموين والصحة والطب البيطري تعمل خلال العيد، وتعمل غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة وعلى اتصال مباشر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لتلقي أي شكاوى أو التبليغ عن أي طوارئ، والاستجابة لها على الفور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.