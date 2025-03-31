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حوادث

النيابة تطلب التحري حول حريق شقة بالطابق الأخير في السلام

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة السلام بسرعة إجراء تحريات المباحث حول حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار سكني بمدينة السلام دون وقوع أي إصابات وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص ومعرفة الأسباب. 


حريق شقة بالسلام 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار سكني بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة السلام

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