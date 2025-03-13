الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

ماس كهربائي سبب اندلاع حريق شقة في السلام

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت تحقيقات  نيابة السلام حول حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة السلام دون وقوع أي إصاباتان ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

حريق شقة بالسلام 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بسيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة السلام النيابة العامة

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