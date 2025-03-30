الإثنين 31 مارس 2025
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رياضة

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار رابطة الأندية لصالح الأهلي

حسين لبيب
حسين لبيب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رد فعل مجلس إدارة الأبيض بعد قرار رابطة الأندية الجديدة بشأن انسحاب الأهلي من مباراة القمة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إلغاء قرارها السابق بخصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية مسابقة الدوري الممتاز، على خلفية انسحابه أمام الزمالك في مباراة القمة 130، واعتبار الأهلي خاسرا فيها 3-0.

رد فعل إدارة الزمالك 

وقال المصدر أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك دعا لعقد اجتماع طارئ من أجل مناقشة قرارات رابطة الأندية، ومشيرا إلى أنه سيتم إصدار بيانا رسميا لرفض قرارات رابطة الأندية. 

وواصل: سندرس الأمر جيدا قبل اتخاذ أي قرار وكل شيء وارد خلال الفترة المقبلة. 

 

بيان رابطة الأندية الجديد بشأن مباراة القمة 

وأصدرت رابطة الأندية بيانا قبل قليل جاء نصه على النحو التالي:

إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي  بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية، ووفقًا لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظرًا لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية والمرحلة الأولى، لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة، وإقامة مباريات كأس مصر، بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو، مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025، مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمسة أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى، وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية. 

كما أن النادي الأهلي استنادًا إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.

بيان رابطة الأندية، فيتو
بيان رابطة الأندية، فيتو

وبعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/ 03/ 2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقًا لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

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