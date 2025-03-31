الإثنين 31 مارس 2025
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عقارات

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الطرح الجديد سكن لكل المصريين 7

شقق الاسكان
شقق الاسكان

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد لشقق سكن لكل المصريين للمواطنين محدودى ومتوسطي الدخل.

وتطرح الوزارة نحو 115 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال "صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

 

وقررت الوزارة بدء شراء كراسات الشروط للإسكان المتوسط أولًا اعتبارا من ١٥ مايو، والإسكان لمحدودي الدخل اعتبارا من ١ يوليو المقبل.
ونستعرض المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم:

1- إيصال شــراء الكراســة وإيصال ســداد مقــدم الحجــز والمصاريــف الإداريــة إضافــة للمســتندات التاليــة (بصيغــة PDF بحــد أقصــى2MB) لتحميلهــا علــى الموقــع بملــف واحــد:

أ.  صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).

ب. شــهادة بإثبــات صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو األســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) »علـــى أن تكــون مختومــة وموقعـة ومؤرخـة مـن جهـة العمـل فـي تاريـخ معاصـر للإعـلان، بحيـث تشـمل صافـي المكافـآت والبـدلات والأربـاح والحوافـز السـنوية التــي يتحصــل عليهــا الفــرد أو الأســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) » وذلــك إن وجــد.

ج. أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة (عمـل إضافـي - الأمـلاك الزراعيـة أو العقـارات أو الأراضـي - معـاش اسـتثنائي أو خالفـه - امتـالك أي سـندات أو أسـهم أو ودائـع أو أي أوعيـة إدخاريـة أو حسـابات التوفيـر أو أي أوراق ماليـة تـدر دخـل إضافـي) تفيـد صافـي الدخـل السـنوي أو الشـهري للفـرد أو األسـرة «الـزوج والزوجـة (إذا كانـت تعمـل») علــى أن تكـون مختومـة ومؤرخـة ومعتمـدة.

د.  صـور مـن الشـهادات الرسـمية المثبتـة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهـى كمـا يلــي: وثيقـة الـزواج أو الطـلاق أو الوفـاة -

شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر ( رقـم قومـي مميكـن)- قيـد عائلــي مميكـن لصاحـب الطلـب (مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملـة).

ه. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

و. بالنسـبة لـذوي الإعاقـة: سـيتم التخصيـص طبقـًا لعـدد الوحـدات المتاحـة، وسـيتم مراعـاة تخصيـص نسـبة 5% مـن الوحـدات المتاحـة لـذوي الإعاقـة بشـرط انطبـاق الشـروط عليهـم وتقديـم المسـتند الـدال علـى درجـة الإعاقـة مـن المجالـس الطبيـة المتخصصـة أو مـن اللجنـة الطبيـة العامـة الحكوميـة التابعـة لمحافظـة المواطـن علـى أن يكـون مسـتند إعاقـة حديـث صـادر فـي عـام 2022.

ز. فـي حالـة سـبق الحجـز بإحـدى مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاسـتفادة: يشـترط تقديـم مسـتند يفيـد سـحب مقـدم

جديـة الحجـز بالإعـلان السـابق.

 

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان الاجتماعي الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

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