وكيل صحة قنا يتابع سير العمل بمستشفى الحميات (صور)

تابع الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الخدمات العلاجية المقدمة داخل مستشفي حميات قنا قُبيل عيد الفطر المبارك.

وقدم وكيل الصحة التهنئة للفريق الطبي داخل المستشفي بمناسبة العيد، مقدمًا الشكر لهم علي جهودهم المختلفة في خدمة المرضي وإستمرارهم في خدمة أبناء المحافظة في جميع المناسبات دون كل أو تعب.

متابعة العمل بحميات قنا

وتفقد وكيل الوزارة وقيادات الطب العلاجي بالمديرية والدكتور سيد الكاشف مدير المستشفي، استقبال المستشفي، وراجع تذاكر الدخول للمرضي والتسجيل الصحيح لحالات الدخول.

مراجعة اقسام حميات قنا

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الجهاز الهضمي والكبد للإطمئنان علي المرضي وبروتوكولات العلاج المقدمة لهم والأدوية المنصرفة لكل مريض.

كما راجع وكيل الوزارة بصحبة الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي وقيادات الطب العلاجي بالمديرية والدكتور سيد الكاشف مدير المستشفي، تشغيل أجهزة التحاليل بالمعمل وتنفيذ التحاليل بكفاءة مع مراجعة لفصائل الدم وتوافرها ومخزون الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفي.

وخلال جولته تفقد وكيل الوزارة وحدة الغسيل الكلوي وتقديم جلسات الغسيل للمرضي بالقسم مع التشغيل لأجهزة الغسيل الكلوي بكفاءة، مشددًا علي رفع درجات الإستعداد القصوي داخل جميع الأقسام خلال أيام العيد لضمان التعامل السريع مع أي حالات قد ترد إلي المستشفي.

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