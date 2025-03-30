إزالة عدد من مخالفات البناء في حملة بأكتوبر

واصل جهاز مدينة 6 أكتوبر حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات بالمدينة، في إطار تنفيذ الحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام ومنع كافة مظاهر العشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بالتخطيط العمراني المعتمد وشروط تراخيص البناء، تابع المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جهود إدارة الإزالات في إزالة مخالفات البناء خلال فترة الإجازات.

قال المهندس محمد مصطفى، إنه تم تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء غير المرخصة، حيث تم رصد العديد من المحاولات لتجاوز القوانين واستغلال فترات العطلات للقيام بأعمال بناء غير قانونية من شأنها الإضرار بالبناية السكنية وتشويه النظام العام.

وأوضح أن حملات الإزالات بالقطاع الشمالي بقيادة المهندس أحمد مكي نائب رئيس الجهاز أسفرت عن إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٩٢٣ منطقة ٢٠٠٠ قطعه وذلك بوجود الأجهزة الشرطية المختصة حيث أقدم مالك الوحدة المخالفة باستقدام كلاب مدربة لإرهاب حملة الازالات، ولكنه لم يعلم أن جهاز المدينة بكل قياداته جاهز للتعامل مع مثل هؤلاء الخارجين عن القانون.

وأضاف رئيس الجهاز أن حملات القطاع الجنوبي بقيادة المهندس حسام حسنى أسفرت عن إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤٦٦ الحي الثاني المجاورة الثانية.



ومن جانبه، ناشد الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي لجهاز مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تعيق النهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للمدينة، من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة.

وتعقد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية مزاد علني لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية والمهنية بمدينة حدائق العاصمة.

وتطرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١٥م٢: ٣٩ م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2: 48م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة.

وتعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء 23 /4 /2025.

خطوات التظلم على نتائج شقق الإسكان

وأكدت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استمرار تلقى طلبات التظلم على نتائج شقق الإسكان شقق سكن كل المصريين 5، من المواطنين حتى ٢٤ أبريل القادم، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن استمرارهم في الإعلان.

خطوات التظلم على نتائج شقق الإسكان

وسبق وتم إخطار المواطنين غير المنطبق عليهم شروط التقديم بنتائج التقديم عبر إرسال رسائل نصية.

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