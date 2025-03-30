الأحد 30 مارس 2025
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ليلة العيد في وسط البلد، إقبال ضعيف على السينما ومحال الملابس (صور)

سينما وسط البلد،
سينما وسط البلد، فيتو

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، إقبالا ضعيفا، مساء اليوم الأحد، في وقفة عيد الفطر المبارك 2025، وسط سيولة مرورية أمام حركة السيارات.

ليلة العيد في وسط البلد

ورصدت عدسة “فيتو” إقبال المواطنين الضعيف على دور العرض السينمائية والتي يتنافس فيها ثلاثة أفلام هي "سيكو سيكو" و"الصفا الثانوية بنات" ونجوم الساحل"، وبدت محال الملابس خالية من المقبلين على الشراء.

تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك 

وكانت وزارة الأوقاف واصلت تجهيز أكثر من ٦٠٠٠ ساحة بخلاف المساجد الكبرى في مختلف المحافظات، لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط التنظيم وتوفير الأجواء الإيمانية المناسبة.

وأكدت الوزارة أن الاستعدادات تشمل تجهيز الساحات بالمصليات المناسبة، وتوفير أماكن مخصصة للنساء، مع تأكيد أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للصلاة. 

كما تم تكليف فرق من الأئمة والخطباء بالإشراف على الساحات وإلقاء خطبة العيد، بما يعزز من روحانية المناسبة ويؤكد على القيم الإسلامية السمحة.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية لضمان انسيابية الحركة وتنظيم دخول وخروج المصلين بسلاسة، مع توفير فرق إشرافية لمتابعة الترتيبات ميدانيًّا.

وفي هذا السياق، دعت وزارة الأوقاف جموع المصلين إلى الالتزام بالآداب العامة لصلاة العيد، والتبكير إلى الصلاة، واصطحاب الأطفال بطريقة منظمة، وتجنب الزحام، بما يسهم في إتمام الشعائر في أجواء من السكينة والخشوع.

وأكدت الوزارة أن عيد الفطر المبارك فرصةٌ لتعزيز الروابط المجتمعية، ونشر قيم المحبة والتسامح، داعية الجميع إلى استثمار هذه المناسبة في ترسيخ معاني الأخوة والتواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع.

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