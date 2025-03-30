سواعد فلسطين: السيسي يقف بجانب أهل غزة في محنتهم

أطفال غزة، ‏أعلن فريق سواعد فلسطين عن استقبال تبرعات من المصريين لـ أطفال قطاع غزة من ألعاب وكسوة جديدة.

سواعد فلسطين يوجه رسالة مؤثرة للمصريين



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‏وقال في بيان: إن شعب مصر أهل الخير والكرم، ولولاهم لما استطعنا توفير معظم التبرعات لأطفال غزة بنات وأولاد.

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تقديم المساعدات الإنسانية لأهل غزة

وأشاد بدور الشعب المصري في تقديم المساعدات لاهل غزة طوال فترة العدوان الغاشم، وحرص منظمات خيرية مصرية توفير وجبات إفطار لأهالي غزة النازحين طوال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع فريق سواعد فلسطين.



‏وقوف الرئيس السيسي بجانب أهل غزة



‏وأوضح الفريق أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف في ظهر الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء العداون الغاشم، والدخول في هدنة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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