وسط الخيام والدمار..فلسطينيون يحتفلون بعيد الفطر في مخيم جباليا شمال غزة (صور)

وسط القصف والدمار أحيا الفلسطينيون في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك دون مظاهر من الزينة وبأعداد قليلة.

احتفالات عيد الفطر في غزة ، فيتو

احتفالات عيد الفطر في غزة

وأظهرت عدد من الصور نشرتها وسائل إعلام فلسطينية، عدد من النازحين الفلسطينيين في مخيم جباليا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك وسط الخيام، ومن حولهم مشاهد من الدمار تعتبر خير شاهد على حجم المعاناة التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.

احتفالات عيد الفطر في غزة ، فيتو

احتفالات عيد الفطر في غزة ، فيتو

احتفالات عيد الفطر في غزة ، فيتو

وتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة شهر فرض حصار على قطاع غزة وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، وذلك ضمن استراتيجية التجويع التي يعتمدها الاحتلال من أجل إجبار أهالي غزة على الرحيل من أجل تنفيذ مخطط التهجير.

احتفالات عيد الفطر في غزة ، فيتو

احتفالات عيد الفطر في غزة ، فيتو

الاحتلال يحاصر قطاع غزة

ولم تصبح خطط تهجير الفلطسينيين أمرا خفيا، بل جهر الاحتلال الإسرائيلي بها ومن وراءه إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، وهي أكبر الداعمين لخطط الكيان الصهيوني التي ترتكب جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

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