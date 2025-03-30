موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في نطاق المحافظة، حيث من المقرر أن تُقام الصلاة في تمام الساعة 6:12 صباحًا، وذلك وفق الحسابات الفلكية المعتمدة من الجهات المختصة.

أماكن إقامة صلاة العيد في الجيزة

وتستعد محافظة الجيزة لاستقبال المصلين في المساجد الكبرى والساحات المخصصة لصلاة العيد، حيث تم تجهيزها لاستقبال المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان راحة المصلين، ومن أبرز المساجد التي ستُقام بها صلاة العيد:

مسجد مصطفى محمود بالمهندسين

مسجد الاستقامة بميدان الجيزة

مسجد نصر الدين في الهرم

ساحة نادي الطالبية بشارع الهرم



تكبيرات العيد وأجواء الاحتفال

وتبدأ تكبيرات عيد الفطر المبارك قبل موعد الصلاة بوقت كافٍ، حيث تتعالى أصوات المآذن بالتهليل والتكبير، مما يضفي أجواءً روحانية تبعث البهجة في نفوس المسلمين.

محافظ الجيزة يهنئ المواطنين بعيد الفطر المبارك

وتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتهنئة لأهالي الجيزة وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وقال: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لأهالي الجيزة، وشعب مصر العظيم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بخالص التهاني وأصدق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يعيده علينا بدوام السعادة والتقدم، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يجمعنا دائما على الخير وأن يحقق لنا كل ما نتمناه"



وأكد محافظ الجيزة أنه في هذه المناسبة السعيدة يعاهد أبناء الجيزة الكرام وشعبها العريق وأهلها في كل مكان على استمرار البذل والعطاء لتلبية كافة احتياجاتهم ومطالبهم، ويؤكد على أن الأيام القادمة تحمل معها المزيد من الخير لوطننا بتكاتف الجميع، ووقوف الشعب العظيم صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة.



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