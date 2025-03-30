مطران دشنا يكرم الأم المثالية بقنا (صور)

كرم الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، شمال محافظة قنا، دكتورة رجاء عدلى فتح الله، بفوزها بلقب الأم المثالية علي محافظة قنا، بحضور عدد من الأباء كهنة كاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بدشنا، وابنائها وبعض الاحباء.

الام المثالية بقنا

وكانت وزارة التضامن الإجتماعى قد اعلنت سابقًا فوزها،و كانت تعمل طبيبة بيطرية وحاليا على المعاش وتوفي زوجها منذ 18 عامًا، وترك لها ابن وابنة صغارًا، تخرجا من الطب.

واكد الانبا تكلا علي دور الام الكبير في حياة الابناء والدور الذي تعلبه الام هو دور كبير وعظيم، ولها كل تقدير واحترام لما تقدمة.

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