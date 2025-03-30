الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بقنا

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مدخل قرية صوص مركز نقادة، غرب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية صوص مركز نقادة.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة جاري نقلهم إلى مستشفى الكرنك في الأقصر لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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