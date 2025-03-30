الأحد 30 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أحمد عامر ضيف برنامج سعد الصغير أول أيام عيد الفطر

سعد الصغير وأحمد
سعد الصغير وأحمد عامر

يحل المطرب الشعبي أحمد عامر ضيفا غدا الإثنين ضمن حلقات أولى أيام العيد ببرنامج "سعد مولعها نار"، الذى يقدمه الفنان سعد الصغير على قناة الشمس، حيث قدم عامر خلال الحلقة عددا من أغانيه، كما قدم أغانى لعدوية ونجاة وأم كلثوم.

 

وقال سعد الصغير مؤخرا: "الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيسي منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته"، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات.

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية قريبا، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

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سعد الصغير احمد عامر برنامج سعد الصغير عيد الفطر

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