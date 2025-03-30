صحة قنا تتابع الإجراءات الطبية بالمستشفى العام قبيل ساعات من عيد الفطر المبارك (صور)

أجرى الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية بمستشفى قنا العام، لمتابعة الإجراءات الطبية المقدمة داخل المستشفى، وذلك قُبيل عيد الفطر المبارك.

وتفقد وكيل الوزارة الاستقبال الخاص بالمستشفى وتواجد الفريق الطبي وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الجراحية، وتابع وكيل الوزارة جاهزية المعمل وتشغل الأجهزة وتوافر كواشف التحليل وتدريب الفرق الطبية داخل المعمل على الاستخدام الصحيح لأجهزة المعمل.

مراجعة بنوك الدم بقنا

وراجع وكيل الوزارة بنك الدم وتوافر رصيد كافي من فصائل الدم ومشتقاتها المختلفة وحفظها بصورة صحيحة.

وتأكد وكيل الوزارة من تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة وجاهزية فرق الانتشار الطبي السريع للتدخل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات.

كما راجع وكيل الوزارة جدول النوبتجيات الموضوعة للفرق الطبية خلال أيام عيد الفطر، مشددًا علي التواجد لكل الفرق الطبية والفرق المعاونة وفقًا لتلك الجداول خلال أجازة العيد،ودفتر الحضانات والغسيل الكلوي والعناية المركزة، مطمئنًا علي المرضي وعلي سلامتهم وتلقيهم الرعاية الصحية والخدمية اللازمة.

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