خبير بالشأن الإفريقي يكشف عن فرص اقتصادية واعدة لمصر في إفريقيا

قال السفير حاتم رسلان، الخبير في الشأن الإفريقي: إن دول أفريقيا أسواق واعدة أمام الاستثمارات المصرية، لافتًا إلى أن أفريقيا بها ثروات مصر أولى بها، فمصر أولى بأفريقيا كي تنميها.

فرصة استثمارية كبيرة في إفريقيا

وأضاف أن الشباب المصري عليهم أن يكون لديهم الجرأة المحسوبة، فالفرصة في أفريقيا أكبر، وهو دور رجال الأعمال والشركات لتقود الشباب.

وأوضح أن مصر لديها فرص كبيرة في أفريقيا، مشيرًا إلى أن بعض الشباب ذهبوا إلى أفريقيا بدون دراسة، وبعضهم نجح، ولكن يجب أن يكون هناك خطة وعدم العمل بشكل عشوائي، خصوصا وأن العمل بشكل عشوائي قد تكون نهايته غير جيدة.

العلاقات بين مصر وسيراليون تشهد عصرًا جيدًا

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبد الباقي عزوز بقناة “الحدث اليوم” إلي أنه زار سيراليون في 2001، مؤكدًا أن هناك عصرًا جديدًا من العلاقات بين مصر وسيراليون، لافتًا إلى أن زيارة رئيس سيراليون لمصر مهمة، خصوصا وأنها من أهم وأغنى الدول.

وأضاف، أن سيراليون تعوم على الذهب والماس والزئبق الأحمر والبترول، فأي نوع من المعادن موجود في هذه الدولة، وهو ما يجعل الأمور السياسية فيها غير مستقرة.

وأعرب عن سعادته بزيارة رئيس سيراليون لمصر، خصوصًا وأن العلاقات جيدة ومن الممكن البناء على هذه العلاقات، ومن الممكن أن يكون هناك تعاون أكبر في المجال التجاري بين البلدين.

حاتم رسلان: مصر لديها أثر كبير في قلوب الأفارقة لم نستغله جيدًا

قال حاتم رسلان، السفير المتجول لدولة جامبيا، إن مهامه الوظيفية أكثرها خارجية، منوهًا بأن العلاقات المصرية الجامبية شهدت طفرات كبيرة، خصوصًا وأن رئيسي البلدين التقيا قبل ذلك.

وأضاف، أن مصر لديها في قلوب الأفارقة أثر كبير لم نستغله جيدا، خصوصًا الشعب الجامبي، مؤكدًا أنه حصل على الجنسية الجامبية وهي دولة طيبة ومسلمة، ويحاولون خلال زيارة أي مسؤول جامبي لمصر أن تنجح.

وأشار إلى أن فرص الاستثمار المتاحة أمام المصريين في جامبيا هي البنية التحتية خصوصا بعد استضافة مؤتمر القمة الإسلامي، فالبنية التحتية في أي دولة هي أهم شىء مثل الطرق وغيرها، إضافة إلى قطاع الغرف السياحية لا سيما وأن الغرف السياحية لا تستوعب حجم السياحة، فهي ملجأ لدول أوروبا للسياحة.

ولفت إلى أن جامبيا بها فرص زراعية لوجود نهر كبير ومياه غير مستغلة، وبها أراضي زراعية غير مستغلة، إضافة إلى النشاط الصناعي خصوصًا وأن حولها دول كبيرة، كما توجد فرص تجارية قوية وزادت بعد تطوير البنية التحتية أخر 3 سنوات.

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