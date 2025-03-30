الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير بالشأن الإفريقي يكشف عن فرص اقتصادية واعدة لمصر في إفريقيا

القارة الافريقية،
القارة الافريقية، فيتو

قال السفير حاتم رسلان، الخبير في الشأن الإفريقي: إن دول أفريقيا أسواق واعدة أمام الاستثمارات المصرية، لافتًا إلى أن أفريقيا بها ثروات مصر أولى بها، فمصر أولى بأفريقيا كي تنميها.

فرصة استثمارية كبيرة في إفريقيا

وأضاف أن الشباب المصري عليهم أن يكون لديهم الجرأة المحسوبة، فالفرصة في أفريقيا أكبر، وهو دور رجال الأعمال والشركات لتقود الشباب.

وأوضح أن مصر لديها فرص كبيرة في أفريقيا، مشيرًا إلى أن بعض الشباب ذهبوا إلى أفريقيا بدون دراسة، وبعضهم نجح، ولكن يجب أن يكون هناك خطة وعدم العمل بشكل عشوائي، خصوصا وأن العمل بشكل عشوائي قد تكون نهايته غير جيدة.

العلاقات بين مصر وسيراليون تشهد عصرًا جيدًا

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبد الباقي عزوز بقناة “الحدث اليوم” إلي أنه زار سيراليون في 2001، مؤكدًا أن هناك عصرًا جديدًا من العلاقات بين مصر وسيراليون، لافتًا إلى أن زيارة رئيس سيراليون لمصر مهمة، خصوصا وأنها من أهم وأغنى الدول.

وأضاف، أن سيراليون تعوم على الذهب والماس والزئبق الأحمر والبترول، فأي نوع من المعادن موجود في هذه الدولة، وهو ما يجعل الأمور السياسية فيها غير مستقرة.

وأعرب عن سعادته بزيارة رئيس سيراليون لمصر، خصوصًا وأن العلاقات جيدة ومن الممكن البناء على هذه العلاقات، ومن الممكن أن يكون هناك تعاون أكبر في المجال التجاري بين البلدين.

حاتم رسلان: مصر لديها أثر كبير في قلوب الأفارقة لم نستغله جيدًا

قال حاتم رسلان، السفير المتجول لدولة جامبيا، إن مهامه الوظيفية أكثرها خارجية، منوهًا بأن العلاقات المصرية الجامبية شهدت طفرات كبيرة، خصوصًا وأن رئيسي البلدين التقيا قبل ذلك.

وأضاف، أن مصر لديها في قلوب الأفارقة أثر كبير لم نستغله جيدا، خصوصًا الشعب الجامبي، مؤكدًا أنه حصل على الجنسية الجامبية وهي دولة طيبة ومسلمة، ويحاولون خلال زيارة أي مسؤول جامبي لمصر أن تنجح.

وأشار إلى أن فرص الاستثمار المتاحة أمام المصريين في جامبيا هي البنية التحتية خصوصا بعد استضافة مؤتمر القمة الإسلامي، فالبنية التحتية في أي دولة هي أهم شىء مثل الطرق وغيرها، إضافة إلى قطاع الغرف السياحية لا سيما وأن الغرف السياحية لا تستوعب حجم السياحة، فهي ملجأ لدول أوروبا للسياحة.

ولفت إلى أن جامبيا بها فرص زراعية لوجود نهر كبير ومياه غير مستغلة، وبها أراضي زراعية غير مستغلة، إضافة إلى النشاط الصناعي خصوصًا وأن حولها دول كبيرة، كما توجد فرص تجارية قوية وزادت بعد تطوير البنية التحتية أخر 3 سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افريقيا دول أفريقيا الاستثمارات ثروات مصر رئيس سيراليون الذهب الماس

مواد متعلقة

تفاصيل الزيارة الناجحة لمصر، رئيس سيراليون يشيد بحكمة ورؤية السيسي لتنمية إفريقيا (فيديو وصور)

جذب الاستثمارات العربية لمصر، وزير الخارجية يجتمع بقيادات وأعضاء قطاع الشئون العربية

السيسي يوجه بزيادة الاستثمارات الأجنبية في البترول

الأكثر قراءة

الاحتيال على الصائمين، القبض على شخصين يزعمان توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بالقاهرة (فيديو)

طقس أول أيام عيد الفطر، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في القاهرة والمحافظات

بسبب كلب، القبض على صاحب مطعم قصر المندي و6 آخرين بعد مشادة في مصر الجديدة (فيديو)

اتحاد الكرة يصدر قرارا بمنع الظهور الإعلامي دون الحصول على موافقة مسبقة

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في محافظة الجيزة

المجددون.. الإمام أحمد الرفاعي أسلم ابن هولاكو على أيدي تلاميذه

مسلسل حكيم باشا الحلقة الأخيرة، مصطفى شعبان ينجح في مخططه ويعود للحياة البسيطة

منوعات

المزيد

لقطات توثق إنقاذ ضحايا زلزال ميانمار المدمر

إلغاء رحلات وتخفيف أنشطة رسمية..السرطان يوقف خطط الملك تشارلز

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

آخر أعمال تطوير حديقة الحيوان وموعد افتتاحها (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. أبو الحسن الشاذلي، عالم الشريعة وقطب الحقيقة

هل قيام ليلة العيد بدعة؟، رد حاسم من دار الإفتاء

ما أول شيء يجب على المسلم فعله في ليلة العيد؟، الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية