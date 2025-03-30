الشباب والرياضة بسوهاج: تجهيز ٥٠ مركز شباب وناد لاستقبال المصلين فى العيد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج عن تحديد ٥٠ مركز شباب وناد في مختلف مدن وقرى المحافظة، لاستقبال المصلين خلال صلاة عيد الفطر، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف.

ووجه مديرية الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب أمام المواطنين مجانًا طوال أيام العيد وذلك وفي إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف لاختيار عدد من المراكز لاستقبال المصلين، وتفعيل مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

ويشارك فى تجهيز والتنظيم تجهيز الملاعب العيد فرق المتطوعين من مشروع "شباب يدير شباب - YLY" وأندية التطوع، لضمان تنظيم دخول آلاف المصلين بسلاسة.

كما سيتم توفير الألعاب الترفيهية والهدايا لإضفاء أجواء البهجة على الأطفال، حيث تستمر الفعاليات الترفيهية على مدار أيام العيد. وتشمل فعاليات العيد أيضًا تنظيم يوم ترفيهي لأهالي القرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، بهدف إدخال الفرحة والسرور على الجميع. وسيتم إتاحة جميع إمكانيات المراكز للجمهور، مع تقديم أنشطة متنوعة تشمل الألعاب الرياضية، والملاهي، وحمامات السباحة، وصالات البلياردو وتنس الطاولة. وتأتي مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"



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