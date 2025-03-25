الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جذب الاستثمارات العربية لمصر، وزير الخارجية يجتمع بقيادات وأعضاء قطاع الشئون العربية

اجتماع وزير الخارجية،
اجتماع وزير الخارجية، فيتو

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم بقيادات وأعضاء الوزارة بالقطاع العربي، وذلك في إطار الحرص على إجراء اجتماعات دورية مع القطاعات المختلفة بالوزارة.

تعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الأهمية التي يوليها لتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، مشددًا على أن تحقيق أمن المنطقة العربية يعد أحد المحددات الرئيسية لأمن مصر القومي، مشيرًا إلى الحرص على تعزيز أواصر التعاون والروابط مع كافة الدول العربية الشقيقة. كما تناول لقاءاته واتصالاته مع مختلف وزراء الخارجية العرب إزاء القضايا والموضوعات التي تمس أمن واستقرار المنطقة.

جذب المزيد من الاستثمارات العربية إلى مصر

واكد الوزير عبد العاطي على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لجذب المزيد من الاستثمارات العربية إلى مصر بهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني، فضلًا عن ضرورة تحفيز القطاع الخاص ليصبح شريكًا للدولة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر في التوسع بالأسواق العربية, خاصة مع الإمكانيات المصرية والفرص المتوفرة في الأسواق العربية المختلفة.

 مواصلة التنسيق مع مختلف الدول العربية

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية مواصلة التنسيق مع مختلف الدول العربية إزاء الأزمات والتحديات التي تواجهها بعض الدول الشقيقة، وذلك من أجل الحفاظ على مسار عربي لحلحلة تلك القضايا، وبما يحافظ على وحدة وسيادة الدول العربية ويحقق مصالحها. كما استمع من قيادات  وأعضاء القطاع للتقييمات والمقترحات التي تسهم في تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتحديد الأولويات، بما يحقق المنفعة المشتركة للمنطقة العربية، ويعزز من الدور المصري في الإقليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العلاقات مع الدول العربية امن المنطقة العربية الاستثمارات العربية الأسواق العربية المختلفة

مواد متعلقة

وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان دعم الاستثمار الاجنبي المباشر بمصر (صور)

اجتماع تنسيقي بين وزارتي الخارجية والاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني

الخارجية المصرية تدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة خاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة

وزارة الخارجية تُفعِّل خدمة استلام وتسليم التصديقات عبر مكاتب البريد

الأكثر قراءة

جامعة الأزهر تحيل مبروك عطية للتحقيق، وفيتو تكشف موعد سماع أقواله

زغلول صيام يكتب: مرمطة الأهلي والزمالك في كاس الفاصوليا مسئولية من؟!

اندلاع حريق بمحيط مبنى البريد في رمسيس وقرار عاجل من النيابة (صور)

ربطوها بالفضائيين ومروحة الدجال، ظهور تكوينات غامضة في السماء تثير الفزع

عمرو موسى ينفي التصريحات المنسوبة إليه عن المغرب

8 سيارات إطفاء تخمد حريق محيط مبنى بريد رمسيس (صور)

أخبار الأهلي، تطورات صفقة زيزو وموقف ياسر إبراهيم من مباراة الهلال

الحكومة توجه رسالة لمجلس النواب بعد الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية

منوعات

المزيد

ربطوها بالفضائيين ومروحة الدجال، ظهور تكوينات غامضة في السماء تثير الفزع

ترامب يطلب إزالة صورته من مبنى الكابيتول في كولورادو لهذا السبب

حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في كوريا الجنوبية

بعد 50 عامًا سجن، تعويض ضخم لياباني ثبتت براءته من مجزرة

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: سيدنا محمد قبل البعثة كان إنسانا كاملا وبعدها أصبح إنسانا ربانيًّا

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن السبيل إلى النجاة (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة المؤامرة

المزيد
الجريدة الرسمية