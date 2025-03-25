جذب الاستثمارات العربية لمصر، وزير الخارجية يجتمع بقيادات وأعضاء قطاع الشئون العربية

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم بقيادات وأعضاء الوزارة بالقطاع العربي، وذلك في إطار الحرص على إجراء اجتماعات دورية مع القطاعات المختلفة بالوزارة.

تعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الأهمية التي يوليها لتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، مشددًا على أن تحقيق أمن المنطقة العربية يعد أحد المحددات الرئيسية لأمن مصر القومي، مشيرًا إلى الحرص على تعزيز أواصر التعاون والروابط مع كافة الدول العربية الشقيقة. كما تناول لقاءاته واتصالاته مع مختلف وزراء الخارجية العرب إزاء القضايا والموضوعات التي تمس أمن واستقرار المنطقة.

جذب المزيد من الاستثمارات العربية إلى مصر

واكد الوزير عبد العاطي على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لجذب المزيد من الاستثمارات العربية إلى مصر بهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني، فضلًا عن ضرورة تحفيز القطاع الخاص ليصبح شريكًا للدولة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر في التوسع بالأسواق العربية, خاصة مع الإمكانيات المصرية والفرص المتوفرة في الأسواق العربية المختلفة.

مواصلة التنسيق مع مختلف الدول العربية

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية مواصلة التنسيق مع مختلف الدول العربية إزاء الأزمات والتحديات التي تواجهها بعض الدول الشقيقة، وذلك من أجل الحفاظ على مسار عربي لحلحلة تلك القضايا، وبما يحافظ على وحدة وسيادة الدول العربية ويحقق مصالحها. كما استمع من قيادات وأعضاء القطاع للتقييمات والمقترحات التي تسهم في تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتحديد الأولويات، بما يحقق المنفعة المشتركة للمنطقة العربية، ويعزز من الدور المصري في الإقليم.

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