كانتي يتبرع بـ5 ملايين دولار لبناء مستشفى في مسقط رأسه بمالي

استغل الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي، فترة التوقف الدولي الماضية لزيارة مسقط رأسه في مالي، من أجل مساعدة الفقراء في قريته، مستغلًا عدم استدعائه لقائمة منتخب فرنسا في معسكر مارس بداعي الإصابة.

ووفقا لما ذكره الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "انستجرام"، فإن كانتي قام ببناء منشأة طبية متطورة في مالي بتكلفة 5 ملايين دولار أمريكي، مخصصة للأطفال ولرعاية الصحية للأسر المحتاجة.

كما قضى صاحب الـ34 عامًا خلال زيارته إلى مالي بعض الوقت مع عائلته.

ووُلد كانتي في العاصمة الفرنسية، باريس لأبوين ماليين هاجرا إلى فرنسا من مالي عام 1980.

يذكر أن كانتي احتفل أمس السبت بعيد ميلاده الـ34 بعد عودته للانتظام في تدريبات الاتحاد.

وكان نادي آرسنال الإنجليزي دخل في مفاوضات قبل بداية الموسم الحالي للتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط اتحاد جدة السعودي.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الأخيرة حول رغبة نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب.

اتحاد جدة يحدد سعر بيع كانتي

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "آرسنال اقتحم سباق كانتي هو الآخر، بطلب من المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا".

وبحسب معلومات الصحيفة البريطانية، فإن كانتي يحظى بإعجاب مسؤولي أرسنال، بعدما أثبت قدرته على العطاء خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت "ديلي ميل" أن "الاتحاد رفض عرضا من وست هام مقدرا بـ15 مليون جنيه إسترليني، وذلك لأن اللاعب يعد من الأعمدة الرئيسية للفريق".

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