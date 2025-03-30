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رياضة

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على أودينيزي 0/2 في الشوط الأول

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق إنتر ميلان ضد أودينيزي بنتيجة 0/2، في المباراة التي تجري على ملعب جيوسيبي مياتزا، مساء اليوم الأحد، لحساب الأسبوع 30 من الدوري الإيطالي.

سجل ماركو أرناوتوفيتش وفراتيسي هدفي إنتر ميلان في شباك أودينيزي في الدقيقتين 12 و29.

واستقر إنزاجي على البدء بالثنائي ماركو أرناوتوفيتش وماركوس تورام في الهجوم، فيما شارك فراتسي على حساب باريلا.

 

تشكيل إنتر ميلان ضد أودينيزي

يان سومير، بنجامين بافارد، أتشيربي، أوجوستو، دارميان، فراتيسي، تشالهانوجلو، ميخيتاريان، ديماركو، ماركوس تورام، أرناوتوفيتش.

تشكيل أودينيزي أمام إنتر ميلان

أوكوي، كريستنسن، بيول، سوليه، إهيزيبو، آرثر عطا، كارلستروم، لوفريتش، كامارا، إيكيلينكامب، لوكا.

ترتيب إنتر ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة، بينما يحتل أودينيزي المركز العاشر بـ40 نقطة.

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