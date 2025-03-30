الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أسيست بالكعب، نجل مارسيلو يتألق في ديربي مدريد للشباب (فيديو)

مارسيلو ونجله
مارسيلو ونجله

تألق إنزو نجل البرازيلي مارسيلو الظهير الأسبق لفريق ريال مدريد، في ظهوره الأول مع فريق الشباب بالنادي الملكي تحت 19 عامًا، وذلك خلال مواجهة أتليتكو مدريد.

ولعب البرازيلي مارسيلو في صفوف ريال مدريد على مدار 15 سنة ما بين 2007 و2022 حيث حقق خلال تلك الفترة العديد من الألقاب.

وبعد دقائق من دخوله في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، حول إنزو مارسيلو تمريرة سحرية بالكعب لزميله الذي وضع الكرة داخل الشباك، حيث تواجد مارسيلو الأب في المدرجات وأظهر فرحة كبيرة بالهدف عند تسجيله.

مارسيلو: أريد دخول عالم الفن والموسيقى

فيما كشف مارسيلو، أسطورة ريال مدريد، عن اللاعب الذي كان يثير إعجابه من بين زملائه خلال مسيرته الاحترافية التي دامت نحو 20 عامًا. 

وأعلن صاحب 36 عامًا، اعتزاله، قبل بضعة أيام، وذلك بعد أقل من عامين على عودته للبرازيل، للعب ضمن صفوف فلومينينسي.

وقال مارسيلو خلال تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "لقد لعبت مع العديد من اللاعبين الجيدين دائمًا، مثل رونالدينيو في المنتخب الوطني، حيث كان الأفضل".

وأردف "بالنسبة لي، مودريتش وكروس وإيسكو كانوا مذهلين، وإيسكو بشكل أكبر، حيث كان اللاعب الذي يصعب الحصول على الكرة منه".

واستطرد "هذا ما كان يحدث، وكان معقدًا جدًّا، وكان في مستوى مبهر، لذا كان يدهشني باستمرار".

وبسؤاله عن شعوره بعد اعتزاله، أجاب "لقد فعلت كل شيء يمكنني فعله في كرة القدم، حيث كنت محظوظا بما يكفي للعب لصالح الفريق الأفضل في العالم، وفزت معه بالكثير من الألقاب".

وأكمل "لكن هناك أوقات تحتاج فيها لخوض تحديات، لكني تعبت من كرة القدم، وأردت القيام بأشياء أخرى، أولها الاقتراب أكثر من عائلتي، وكذلك لدي شركة إدارة لاعبين وفريق في البرازيل، كما أريد دخول عالم الفن والموسيقى".

وفيما يتعلق بإمكانية تحوله لعالم التدريب، قال "زوجتي تراني مدربا للأطفال، لكني لا أرى ذلك، فلكي تكون مدربًا، يجب أن تتمتع بعقل متفتح، وتعرف كيفية مساعدة كل اللاعبين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مارسيلو ريال مدريد أتليتكو مدريد إنزو مارسيلو فلومينينسي

مواد متعلقة

مارسيلو: أريد دخول عالم الفن والموسيقى

أرقام وبطولات تاريخية.. الساحر مارسيلو يعلق حذاءه (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

الاحتيال على الصائمين، القبض على شخصين يزعمان توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بالقاهرة (فيديو)

بسبب كلب، القبض على صاحب مطعم قصر المندي و6 آخرين بعد مشادة في مصر الجديدة (فيديو)

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

بعد تريند "هنجيب زبادي ولا حشيش؟!"، الأوقاف توجه نصائح هامة عن كيفية قضاء ليلة العيد

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

بقوة 7.1 ريختر، زلزال تونجا يهدد بتسونامي

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

منوعات

المزيد

إلغاء رحلات وتخفيف أنشطة رسمية..السرطان يوقف خطط الملك تشارلز

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات طقس العيد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

جمعة مازحا مع شاب: "أنت غلس وخايف تكون متشدد ومش هسيبك"

شاب يسأل: هل يثاب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

فتاة تسأل: صاحبتي بتكلم ولد وبلغت مامتها حرام ولا حلال؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية