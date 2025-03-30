أسيست بالكعب، نجل مارسيلو يتألق في ديربي مدريد للشباب (فيديو)

تألق إنزو نجل البرازيلي مارسيلو الظهير الأسبق لفريق ريال مدريد، في ظهوره الأول مع فريق الشباب بالنادي الملكي تحت 19 عامًا، وذلك خلال مواجهة أتليتكو مدريد.

ولعب البرازيلي مارسيلو في صفوف ريال مدريد على مدار 15 سنة ما بين 2007 و2022 حيث حقق خلال تلك الفترة العديد من الألقاب.

وبعد دقائق من دخوله في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، حول إنزو مارسيلو تمريرة سحرية بالكعب لزميله الذي وضع الكرة داخل الشباك، حيث تواجد مارسيلو الأب في المدرجات وأظهر فرحة كبيرة بالهدف عند تسجيله.

83' GOAAAAAAAAAAAL LIBERTO NAVASCUES!!!!!!



Fantastic assist by Enzo Alves!



JUVENIL A 1-0 ATLETICO MADRID!!!! pic.twitter.com/cHCrd0DFym — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) March 30, 2025

مارسيلو: أريد دخول عالم الفن والموسيقى

فيما كشف مارسيلو، أسطورة ريال مدريد، عن اللاعب الذي كان يثير إعجابه من بين زملائه خلال مسيرته الاحترافية التي دامت نحو 20 عامًا.

وأعلن صاحب 36 عامًا، اعتزاله، قبل بضعة أيام، وذلك بعد أقل من عامين على عودته للبرازيل، للعب ضمن صفوف فلومينينسي.

وقال مارسيلو خلال تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "لقد لعبت مع العديد من اللاعبين الجيدين دائمًا، مثل رونالدينيو في المنتخب الوطني، حيث كان الأفضل".

وأردف "بالنسبة لي، مودريتش وكروس وإيسكو كانوا مذهلين، وإيسكو بشكل أكبر، حيث كان اللاعب الذي يصعب الحصول على الكرة منه".

واستطرد "هذا ما كان يحدث، وكان معقدًا جدًّا، وكان في مستوى مبهر، لذا كان يدهشني باستمرار".

وبسؤاله عن شعوره بعد اعتزاله، أجاب "لقد فعلت كل شيء يمكنني فعله في كرة القدم، حيث كنت محظوظا بما يكفي للعب لصالح الفريق الأفضل في العالم، وفزت معه بالكثير من الألقاب".

وأكمل "لكن هناك أوقات تحتاج فيها لخوض تحديات، لكني تعبت من كرة القدم، وأردت القيام بأشياء أخرى، أولها الاقتراب أكثر من عائلتي، وكذلك لدي شركة إدارة لاعبين وفريق في البرازيل، كما أريد دخول عالم الفن والموسيقى".

وفيما يتعلق بإمكانية تحوله لعالم التدريب، قال "زوجتي تراني مدربا للأطفال، لكني لا أرى ذلك، فلكي تكون مدربًا، يجب أن تتمتع بعقل متفتح، وتعرف كيفية مساعدة كل اللاعبين".

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