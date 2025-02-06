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رياضة

البرازيلي مارسيلو يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

مارسيلو
مارسيلو

أعلن البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة حافلة مع الساحرة المستديرة.

نهاية مسيرة مارسيلو الكروية 

مارسيلو الذي وُلد في 12 مايو 1988 في ريو دي جانيرو، البرازيل. يُعتبر واحدًا من أفضل الأظهرة الأيسر في تاريخ كرة القدم، وقد لعب لعدة أندية كبيرة، وعلى رأسها نادي ريال مدريد الإسباني.

إنجازات رائعة مع الملكي

بدأ مارسيلو مسيرته الكروية في نادي فلومينينسي البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في يناير 2007. خلال فترة وجوده في ريال مدريد، حقق العديد من الإنجازات الكبيرة، بما في ذلك الفوز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب في الدوري الإسباني، وأربعة ألقاب في كأس العالم للأندية.

بعد مغادرته ريال مدريد في عام 2022، انتقل مارسيلو إلى نادي أولمبياكوس اليوناني لفترة قصيرة، ثم عاد إلى البرازيل للعب مع نادي فلومينينسي مرة أخرى.

مشواره مع البرازيل 

على المستوى الدولي، لعب مارسيلو مع المنتخب البرازيلي منذ عام 2006، وشارك في العديد من البطولات الدولية مثل كأس العالم وكوبا أمريكا.

يُعرف مارسيلو بمهاراته الهجومية العالية، وقدرته على المراوغة، ومساهماته الكبيرة في الهجمات بالإضافة إلى أدائه الدفاعي القوي.

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