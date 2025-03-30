أداء الصلاة وتكريم أبناء الشهداء الأبرز، يوميات السيسي في عيد الفطر

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما هنأ الرئيس السيسى مسلمى مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

ونرصد أبرز يوميات الرئيس السيسي في عيد الفطر المبارك:

- يتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث يتم التعبير خلال التهانىء عن أصدق التهاني القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بعيد الفطر المبارك داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات، وعلى جميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار.

مسلمو مصر بالخارج

كما يبعث رئيس الجمهورية ببرقيات تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج تنقلها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك.).

كما يتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة حيث يعربوا خلالها عن أصدق تهانيهم للرئيس وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام التقدم والرقي والرخاء.

صلاة عيد الفطر المبارك

يواظب الرئيس السيسي علي أداء صلاة عيد الفطر المبارك مع لفيف من الشعب المصري من مختلف الشرائح من الشعب (وزارء – محافطين – أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - كبار رجال الدولة - قيادات دينية - القيادات العسكرية والشرطية - الإعلاميين – أبناء الشهداء).

يحرص الرئيس السيسي على مشاركة أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك عقب أداء صلاة العيد كما يحرص الرئيس السيسي على مصافحة عدد من الأطفال والحديث معهم والسير بجوارهم والتعبير عن سعادته بالتواجد في الاحتفالية حيث يهنىء المصريين بعيد الفطر المبارك.

تنفيذ المشروعات القومية

يحرص الرئيس السيسي على تهنئة الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر كما يواصل الرئيس السيسي نشاطه الرئاسي دون تغير رافعا شعار الدول تبني بالعمل والإخلاص والالتزام حيث يسعى الرئيس إلى تطوير منظومات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والنقل والتموين السياحة والبترول والصناعة والاتصالات والشباب، فضلا عن الحفاظ على السياسية الخارجية وإقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول والانفتاح على أفريقيا والحفاظ على الأمن القومي العربي ومتابعة ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة حيث يتابع آلية تنفيذ المشروعات الكبرى وحالة استقرار البلاد وتلبية احتياجانت المواطنين وتنفيذ المشروعات العملاقة ومواجة التحديات والأزمات العالمية الراهنة مثل أزمتى الطاقة والغذاء جراء الحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن تخفيف العبء عن المواطنين ومتايعة مبادرات حياة كريمة والتحالف الوطني والصحة وغيرها من المبادرات الرئاسية.

قيم المحبة والتسامح

كما يتواصل الرئيس السيسي مع جميع من يعملون في مشروعات حساسة داخل الدولة يوميا لمتابعة المشروعات الكبرى ويؤكد الرئيس السيسي على استمرار حب العمل والاجتهاد حيث يحرص الرئيس على المساواة في قيم المحبة والتسامح لجميع كافة فئات وشرائح المجتمع المصري لتعزيز نسيج المجتمع وتماسكه لتحقيق الأهداف التنموية للمجتمع المصري فضلا على حرصه على التواصل مع المواطنين بكافة أطيافهم

كما تستمر جولات الرئيس السيسي الميدانية فضلا عن مواصلة الرئيس السيسي عمله في بكل قوة لمتابعة إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير وانتظام خدمات النقل والكهرباء فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.

كما يتابع الرئيس تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة من خلال إستراتيجية متكاملة تتضمن جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة عليها خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لرصد أية ممارسات احتكارية وضبط الأسعار

تطورات الموقف الاقتصادي

كما يواصل الرئيس متابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن وسعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الدولة، على ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية واستعادة الاقتصاد المصري لتوازنه سعيا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ومواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، مع زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية واتباع أحدث الأساليب العلمية في تطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه، مع التركيز على العنصر البشرى، ورفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية وتذليل العقبات أمام الاستثمار وتوفير سبل النجاح، وتطوير البنية التحتية وسرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية الجاري إنشاؤها بحيث تتضمن جميع أنواع المرافق والخدمات.

الملفات الأمنية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية

كما يتابع الرئيس تنفيذ حزمة إطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل وما يتضمنه من إجراءات تشمل مراجعة أوضاع بنوك الدم على مستوى الجمهورية ومشروع جمع وتصنيع مشتقات الدم والبلازما وآخر مستجدات القضاء على قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة وموقف الوحدات الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة، فضلا عن خطوات تطوير منظومة التعليم سير العمل بالمدارس للاطمئنان على المنظومة التعليمية فضلا عن علاقات مصر الخارجية وتطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي.

كما يتابع الرئيس استعدادات الحكومة لجميع الملفات الأمنية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية وخاصة ملف حماية الأمن القومي المصري.

كما يمتلك الرئيس عبدالفتاح السيسي حساب رسمي باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

كما يتابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي للمشروعات القومية عن كثب حيث وجه الرئيس السيسي مؤخرا بترسيخ الاعتماد على مسارات وآليات العمل الجديدة التي تم اتباعها في انجاز المشروعات القومية خلال السنوات الماضية خارج النطاق التقليدي البيروقراطي في التخطيط والتنفيذ، بما أدى إلى سرعة تحقيق الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، وتحقيق نتائج تنموية تمهد الطريق أمام مستقبل أفضل.

- كما يتابع الرئيس تطورات الأوضاع في غزة ومواصلة الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع

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