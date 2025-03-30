نيكول سابا تشوق جمهورها للحلقة الأخيرة من مسلسل "وتقابل حبيب"

حرصت النجمة نيكول سابا على تشويق جمهورها للحلقة الأخيرة من مسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة ياسمين عبد العزيز وعدد كبير من النجوم، بعد اشتعال الأحداث خلال الحلقة السابقة.

ونشرت نيكول صورة جديدة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها وكتبت، "جاهزين للحلقة الأخيرة" ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير بالتوقعات المختلفة.

وكانت من التعليقات الطريفة على منشور نيكول سابا تعليق مؤلف العمل عمرو محمود ياسين وكتب، "والله أنا ما خايف غير منك يعني ممكن إنت كوني عملتي نهايه على مزاجك عادي وانا مش دريان في البيت مافيا مافيا".

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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