نتائج حملة حياتك الجديدة محتاجة عزيمة لصندوق مكافحة الإدمان

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى انفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك " يستعرض نتائج حملة " حياتك الجديدة محتاجة عزيمة " حيث تزايد " عدد الاتصالات على الخط الساخن "16023" لتلقى العلاج الى أكثر من 7 آلاف اتصال خلال أول أسبوع من إطلاق الحملة، وتستهدف تسليط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، ويتم إحالة المرضى لأقرب مركز علاجي من محل اقامتهم تيسيرا عليهم، حيث توفر المراكز كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية،كما سيستمر الخط الساخن للصندوق في العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025.

وبلغ عدد مشاهدي الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي الى أكثر من 7.5 مليون مشاهدة حتى الان، " الصفحة الرسمية للصندوق على الفيس بوك، تويتر، وانستجرام واليوتيوب " "،ولاقت الحملة إشادة كبيرة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي،حيث أعرب الكثير عن سعادتهم بوجود مراكز تابعة لصندوق مكافحة الإدمان تضاهي المراكز العالمية وتوفر جميع خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة،كما وصف البعض مراكز العزيمة التابعة للصندوق بمثابة طوق نجاة لمرضى الإدمان بعد تجربتهم مع هذه المراكز وعلاج مرضاهم دون أي تكلفة مالية.

صندوق مكافحة وعلاج الادمان، فيتو

وكان الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قد أشار إلى تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن طوال أيام العيد وعلى مدار 24 ساعة لافتا إلى أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان

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