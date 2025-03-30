تعرف على موعد صلاة عيد الفطر فى سوهاج

تقدم بوابة ”فيتو" موعد صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة سوهاج حيث ستقام الصلاة غدآ الاثنين فى تمام الساعة 6:11 صباحا فى 205 ساحات مخصصة لأداء الصلاة بمختلف المدن والمراكز التابعة محافظة سوهاج.



تجهيز 205 ساحات مخصصة لأداء صلاة العيد فى سوهاج



وأعلنت مديرية أوقاف سوهاج عن تجهيز 205 ساحات مخصصة لأداء صلاة العيد، موزعة على مختلف الإدارات الفرعية للأوقاف في نطاق المحافظة.

وأوضح محمد أبوسِعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أنه سيتم إقامة الصلاة في أكثر من 8,000 مسجد، وكذلك 200 زاوية، بمراكز ومدن وقرى سوهاج، كما تم تخصيص خطيبين لكل ساحة، أحدهما رئيسي والآخر احتياطي، لضمان سير خطبة العيد بسلامة في هذا السياق.

وجه وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، مديري الإدارات بتكثيف متابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المساجد والساحات، استعدادًا لاستقبال المصلين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكيل أوقاف سوهاج يترأس غرفة عمليات لمتابعة صلاة عيد الفطر غدا





ترأس الدكتور محمد أبوسِعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج اجتماعا بغرفة عمليات المديرية، لمتابعة سير الصلاة العيد الفطر في جميع المساجد والساحات المخصصة للصلاة بالمحافظة.

وأكد أبوسعدة أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي أي استفسارات أو ملاحظات، والتأكد من تنفيذ توجيهات الوزارة بشأن تنظيم الصلاة، وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين، مشددًا على الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بإلقاء خطبة العيد في الوقت المحدد وعدم تجاوز مدتها، بالإضافة إلى التأكيد على أن تكون الخطبة متضمنة القيم الإسلامية السمحة التي تعزز المحبة والتسامح.

وأشار أبوسعدة إلى أن مديرية الأوقاف قامت مسبقًا بتجهيز الساحات المعتمدة للصلاة وتعيين الأئمة والخطباء المؤهلين، وذلك لضمان أداء الشعائر الدينية في جو من الطمأنينة والروحانية، مع مراعاة الالتزام بالضوابط التنظيمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير بيئة آمنة ومنظمة لأداء صلاة العيد، بما يعكس الصورة الحضارية للمجتمع المصري في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

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