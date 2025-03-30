الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

وكيل أوقاف سوهاج يترأس غرفة عمليات لمتابعة صلاة عيد الفطر غدا

الدكتور محمد أبوسِعده
الدكتور محمد أبوسِعده وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج

ترأس الدكتور محمد أبوسِعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج اجتماعا بغرفة عمليات المديرية، لمتابعة سير الصلاة العيد الفطر في جميع المساجد والساحات المخصصة للصلاة بالمحافظة.

 

 وأكد أبوسعدة أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي أي استفسارات أو ملاحظات، والتأكد من تنفيذ توجيهات الوزارة بشأن تنظيم الصلاة، وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين، مشددًا على الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بإلقاء خطبة العيد في الوقت المحدد وعدم تجاوز مدتها، بالإضافة إلى التأكيد على أن تكون الخطبة متضمنة القيم الإسلامية السمحة التي تعزز المحبة والتسامح.

 

 وأشار أبوسعدة إلى أن مديرية الأوقاف قامت مسبقًا بتجهيز الساحات المعتمدة للصلاة وتعيين الأئمة والخطباء المؤهلين، وذلك لضمان أداء الشعائر الدينية في جو من الطمأنينة والروحانية، مع مراعاة الالتزام بالضوابط التنظيمية. 

 

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير بيئة آمنة ومنظمة لأداء صلاة العيد، بما يعكس الصورة الحضارية للمجتمع المصري في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

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الساحات المخصصة للصلاة التاكيد القيم الإسلامية الشعائر الدينية المساجد والساحات

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